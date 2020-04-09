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Manchester United, Spor

Manchester United, koronavirüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

09.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:14
Manchester United, koronavirüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) kullanımına sunulduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.

Old Trafford'un gerektiği takdirde NHS tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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