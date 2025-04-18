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Manchester United elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)!

Manchester United elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)!
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiltere'nin Manchester United takımı, Fransız ekibi Lyon'u konuk ediyor. Peki, Manchester United elendi mi?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Manchester United, Olympique Lyon'u konuk ediyor. 2-2 biten ilk maçın rövanşında iki takım da yarı final bileti kovalıyor. Peki, Manchester United elendi mi

MANCHESTER UNİTED ELENDİ Mİ?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-2'nin rövanşında Lyon'u konuk ediyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Old Trafford Stadı'nda oynanan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor.

MANCHESTER UNİTED 2 – 3 LYON

Goller: 10' Ugarte, 45+1' Dalot (Manchester United), 71' Tolisso, 78' Tagliafico, Cherki 104 (Lyon)

Maç eğe Lyon üstünlüğü ile sona ererse Manchester United UEFA Avrupa Ligi'inden elenecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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