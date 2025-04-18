Manchester United elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Manchester United, Olympique Lyon'u konuk ediyor. 2-2 biten ilk maçın rövanşında iki takım da yarı final bileti kovalıyor. Peki, Manchester United elendi mi

MANCHESTER UNİTED ELENDİ Mİ?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-2'nin rövanşında Lyon'u konuk ediyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Old Trafford Stadı'nda oynanan müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor.

MANCHESTER UNİTED 2 – 3 LYON

Goller: 10' Ugarte, 45+1' Dalot (Manchester United), 71' Tolisso, 78' Tagliafico, Cherki 104 (Lyon)

Maç eğe Lyon üstünlüğü ile sona ererse Manchester United UEFA Avrupa Ligi'inden elenecek.