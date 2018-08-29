Manavgat'ta Katil Zanlısı Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tefeci olduğunu iddia ettiği kişiyi vuran zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde O.G'nin silahla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kovan bulunurken, şüpheli A.E, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Zanlı, ifadesinde, otomotiv işi yapan M.U'dan, O.G. aracılığıyla geçen yıl senet ve çek karşılığında yaklaşık 2 milyon lira borç para aldığını, aldığı paraların faizlerini aylık olarak ödediğini, anaparanın kaldığını, O.G'nin sürekli borcu olduğunu söyleyerek taciz ve tahrik ettiğini iddia etti.

O.G. ve M.U'nun ödemiş olduğu borçlarına karşılık yaptıkları senetlerden bazılarını vermediklerini ve tefecilik yaptıklarını ileri süren A.E, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.