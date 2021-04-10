Manavgat Bisiklet Günleri Antik Side Kupası başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Manavgat Bisiklet Günleri Antik Side Kupası başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Manavgat Bisiklet Günleri Antik Side Kupası başladı.

Manavgat Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği'nin (MASTOB) desteğiyle yapılan yarış, Apollon Tapınağı'ndan start aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya ve Sırbistan'dan katılan sporcular, antik kent ve ören yerlerinden tur atarak 74 kilometre pedal çevirdi.

İlk gün yarışlarında erkekler kategorisinde, Ukrayna'dan Oleksandr Konuaiev birinci, Türkiye'den Abdulkadir Kelleci ikinci ve Rusya'dan Maxim Gogolev üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ukrayna'dan Iryna Popova birinci, Rusya'dan Elena Gogoleva ikinci oldu, Ukrayna'dan Maria Sherstiuk ise üçüncülüğü elde etti.

Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ile protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verdi.

Manavgat Bisiklet Günleri Antik Side Kupası'nda 5 ülkeden 42 sporcu mücadele ediyor.

Yarın Uluslararası MTB Dağ Bisiklet Maratonu ile devam edecek organizasyon, 9 Mayıs'ta Antik Seleukia Yarışları ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur