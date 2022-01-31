Manavgat Belediyesi'nde toplu sözleşme

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, 197 memur ve 26 sözleşmeli personeli için Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) ile toplu sözleşme imzaladı.

Toplu sözleşme imza törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü İmdat Yakup Turgut ve Manavgat Belediyesi Tüm-Bel-Sen temsilcisi Mehmet Ali Deniz yer alırken sendika adına ise Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt katıldı. 01.01.2022 tarihinde başlayıp 31.12.2023 tarihine kadar 2 yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşmesinde Manavgat Belediyesi çalışanlarının sosyal hakları, devletin açıkladığı en üst limitten hesaplandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sözleşmenin imzalanmasından sonra Manavgat Belediyesi personeline "hayırlı uğurlu olsun" dileklerinde bulundu. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ımıza birlikte hizmet ettiğim değerli mesai arkadaşlarımızın özlük haklarını kapsayan sözleşmede onları temsilen hazır bulunduk. Yol arkadaşlarımın emekleri bizim için özeldir. Tüm-Bel-Sen ile birlikte yürüttüğümüz ortak çalışma anlayışını da önemsiyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA