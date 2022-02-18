Mamak Belediyesi'nden kırsal kalkınmaya destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal üretim için açıkladığı indirim ve destek paketinin ardından harekete geçen Mamak Belediyesi, çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi vermeye başladı.

Mamak Belediyesi, çiftçilere yüzde 90 hibeyle sebze fidesi vermeye başladı. Bugüne kadar hem üreticinin elini güçlendirmek hem de ilçenin verimli topraklarını, bitki çeşitliliğini, zenginliğini artırmak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üretime önemli destekler veren Mamak Belediyesi, çiftçilerin ihtiyacı dışında kalan ürünleri de Mamak Belediyesi bünyesindeki Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) aracılığıyla satın alarak, anlaşmalı marketlere tedarik edecek. Böylelikle üreticinin tüm ürünleri ekonomiye kazandırılmış olacak.

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nce verilen sebze fide hibesi, en fazla bin metrekare tapulu alana sahip çiftçilere üç tür sebze fidesi (domates, biber, patlıcan) olarak dağıtılacak. Sebze fidesi dağıtım başvuruları Mamak Belediyesi'nin resmi internet sayfasından gerçekleştirilecek ve 28 Şubat günü sona erecek. Fide desteği başvurularına "https://ehizmet.mamak.bel.tr/Basvuru/SebzeFidesi" adresinden ulaşılacak.

"Toprağımızın kıymetini biliyoruz"

Mamak'ın bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yerli ve milli ata tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu kapsamda bizler de onlara belediye olarak Türkiye'nin birçok yerinden topladığımız ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz fideleri çiftçilerimize bu kadim değerlerimizi yaşatmaları için hibe ediyoruz. Böylelikle hem şehir ekonomisini hem de kadim değerlerimizi nesillere aktararak tarımsal üretiminin kalkınmasına vesile oluyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi