Maltepe'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Maltepe'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Maltepe'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

19.09.2019 00:16
Maltepe'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Maltepe'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Tugay Yolu Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Motosikletin olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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