MALTEPE'DE ASAYİŞ DENETİMLERİ

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ İstanbul DHAMaltepe'de 11 farklı noktada yapılan asayiş denetimlerinde hususi ve toplu taşıma araçları tek tek kontrol edildi.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Maltepe'de 11 farklı noktada yapılan asayiş denetimlerinde hususi ve toplu taşıma araçları tek tek kontrol edildi. Şüpheli bulunan vatandaşların kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ana arterler ile umumi alanlarda asayiş denetimi yapıyor. Çok sayıda polisin katılımıyla 11 farklı noktada gün boyu sürecek olan denetimlerde devriye gezen ekipler şüpheli buldukları kişilerin kimlik sorgulamalarını yaptı. Kurulan denetim noktalarında ise hususi araçlar ve toplu taşıma araçları tek tek durduruldu. Minibüslerde bulunan yolcuların kimlik sorgulamaları yapılırken durdurulan hususi araçlar titizlikle kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların üst aramaları yapıldı. Denetimlere ayrıca özel harekat polisleri de destek verdi. Denetim yapmak üzere yola çıkan polis ekipleri havadan da görüntülendi. Polis ekiplerini gören bazı vatandaşlar ise polislere alkışlarla destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı