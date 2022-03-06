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Malkaralı sporcunun uluslararası başarısı

AA, Ömür Çolak - Spor
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Malkaralı sporcunun uluslararası başarısı

Malkara Tekvando Kulübü sporcusu Serya Naz Özdemir, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Uluslararası Sofya Tekvando Şampiyonası"nda gümüş madalya kazandı.

Malkara Tekvando Kulübü sporcusu Serya Naz Özdemir, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Uluslararası Sofya Tekvando Şampiyonası"nda gümüş madalya kazandı.

Sofya'da 4 Mart'ta başlayan şampiyonada Roman ve İngiliz rakiplerini yenerek finale çıkan Özdemir, finalde rakibine yenildi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaptığı açıklamada, başarılı sporcuyu tebrik etti.

Özdemir'in ilçeyi başarıyla temsil ettiğini belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın genç yaşlarda uluslararası platformlarda bu başarıları elde ediyor olması ülkemiz için umut verici. Kendilerine spor hayatlarında başarılar diliyor, Malkara halkı ve belediyesi olarak her zaman destekçileri olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Ayrıca, istikrarlı bir gelişim gösteren Tuana Budur'a çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyorum. Başarılı sporcular yetiştiren Malkara Tekvando Kulübü Başkanı Gökhan Doğan'a ve milli takım antrenörü Gökhan Fındık'a teşekkürlerimi sunuyorum."

AA / Ömür Çolak - Spor

Ulaş Yurdakul, Gümüş Madalya, Bulgaristan, Mart, Spor, Haberler

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