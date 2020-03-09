Mali müşavirler zamandan tasarruf edecek Geçtiğimiz Mayıs ayında güçlerini birleştiren Paraşüt, Mikro ve Zirve Yazılım, bu birlikteliğin ilk projesini hayata geçirdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında güçlerini birleştiren Paraşüt, Mikro ve Zirve Yazılım, bu birlikteliğin ilk projesini hayata geçirdi. 'ExpressAktarım' adı verilen entegrasyon sayesinde Zirve Yazılım kullanıcısı mali müşavirler, Paraşüt kullanan mükelleflerinin tüm matbu fatura, fiş ve elektronik faturalarını anında kendi programlarına aktarabilecek; faturalar üzerinde toplu işlem yaparak hesap kodlarının otomatik atanmasını sağlayacak. Böylece mükellef başına yaklaşık 3-4 saat süren veri giriş süresi dakikalara inecek ve faturaların eksik gelmesi ya da kaybolması derdi ortadan kalkacak.



'ExpressAktarım' ile hem Paraşüt kullanıcılarının hem de Zirve Yazılım kullanıcısı mali müşavirlerin hayatı kolaylaşacak. Bu entegrasyon sayesinde mali müşavirler, Paraşüt kullanıcısı mükelleflerinin tüm matbu fatura, fiş ve elektronik faturalarını zahmetsizce kendi programlarına aktarabilecek; aktarılan faturalar üzerinde toplu işlem yaparak hesap kodlarının otomatik atanmasını sağlayacak. Böylece beyanname dönemlerinde hem mükelleflerin hem de mali müşavirlerin kabusu haline gelen, faturaların eksik gönderilmesi ya da kaybolması derdi sona erecek; el ile veri girişinde yaşanan hatalar ortadan kalkacak ve veri kontrolü için mali müşavirlere daha çok vakit kalacak. Böylece mali müşavirler ve mükellefleri rahat bir nefes alacak.



Sean X Yu: "Mali müşavirler, mükellef başına 3-4 saat süren veri girişini anında yapabilecek"



Entegrasyonla ilgili bilgi veren Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, mali müşavirlere yönelik gerçekleştirdikleri bu entegrasyonun, Paraşüt, Mikro ve Zirve Yazılım birlikteliğinin ilk meyvesi olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Paraşüt olarak hayata geçirdiğimiz tüm yeniliklerimizde işletme sahipleri ile mali müşavirlerin çalışmalarına hız katmak ve zamandan tasarruf etmelerini sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu entegrasyon da hem mükelleflerin hem de mali müşavirlerin hayatına çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Mali müşavirler direkt olarak mükelleflerinin Paraşüt hesaplarına bağlanarak, faturaları Zirve Yazılım hesaplarına aktarabilecek, faturalar üzerinde toplu işlem yaparak hesap kodlarının otomatik atanmasını sağlayacak. Böylece mükellef başına 3-4 saat süren veri girişini sadece dakikalar içerisinde tamamlayabilecek. Diğer taraftan girilen verilerin kontrolüne daha çok vakitleri



kalacak. Mali müşavirler ve çalışanları için hata yapma ihtimali önemli ölçüde azalacak ve beyanname dönemleri daha rahat geçecek."



Kadir Keskin: "Mali müşavirler fatura aktarırken kaybettiği zamanı geri kazanacak"



ExpressAktarım entegrasyonu hakkında bilgi veren Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin, mali müşavirler için zamanın çok değerli olduğunu bildiklerini, Mikro Yazılım ve Paraşüt ile birlikte bu güç birliğinden doğacak avantajların ilk adımlarını da mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırmak için attıklarını söyledi. Keskin sözlerine şöyle devam etti: "Mali müşavirler, mükelleflerinin faturalarını aktarırken tek tek uğraşıyor. Yaşanan zaman kaybını ve iş gücünü en aza indirmek için bu entegrasyonu kullanıcılarımıza sunuyoruz. ExpressAktarım ile Paraşüt kullanan mükellefler, tek tıkla tüm faturaları için toplu aktarım yapabilecekler. Böylece mali müşavirlerin hem beyanname dönemlerinde yoğunlukları azalacak, hem de diğer işlerine vakit ayırabilecekler." - İSTANBUL

Kaynak: İHA