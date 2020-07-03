Mali müşavirin çiftliğinde İngiliz ırkı ve yerli cins koyunlarla "ette yüksek verim" İstanbul'da devlet memurluğu ve yeminli mali müşavirlik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirerek Bilecik'in Osmaneli ilçesinde koyun çiftliği kuran girişimci, İngiliz Suffolk ırkını yerli cins hayvanlarla birleştirerek yüksek et verimi elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da devlet memurluğu ve yeminli mali müşavirlik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirerek Bilecik'in Osmaneli ilçesinde koyun çiftliği kuran girişimci, İngiliz Suffolk ırkını yerli cins hayvanlarla birleştirerek yüksek et verimi elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki 12 yıllık hizmetinin ardından 25 sene özel şirketlerde kendi alanında çalışan Hamza Uzun, Osmaneli'ye bağlı yüksek rakımlı Adliye köyünde çiftlik kurdu.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteyi bitirinceye kadar yaz tatillerinde memleketi Erzurum'da çobanlık yaptığını söyledi.

Yaylalarda yaklaşık 3 bin koyun otlattığını belirten Uzun, "Memurluktan istifa ettim ve uzun yıllar kendi dalımda ticaretle uğraştım. Bu arada büyükbaş hayvanların çiftliklerine yeminli mali müşavirlik hizmeti verdim. Bu vesileyle yavaş yavaş projeyi düşünmeye başladım." dedi.

Uzun, birkaç yıl süren araştırmalarının ardından koyun yetiştirmeye karar verdiğini dile getirdi.

Araştırmaları sırasında Suffolk cinsinden haberdar olduğunu söyleyen Uzun, şöyle devam etti:

"Veteriner arkadaşlarla Romanya ve Macaristan'a gittik. 8 ay bizim koyunlara İngiliz orijinli Suffolk ırkını katarak kuzusunu aldık ve onları buraya getirdik. Et verimi çok iyi. 4-4,5 ayda hayvan 45 kiloyu çok rahat buluyor hatta 55-60 kiloya ulaşabiliyor. Bu ırk soğuğu seviyor, sıcağı ve nemi sevmiyor. Bir de cereyanda kalmayacak. Osmaneli bölgesinde hava sıcaklıkları kışın sıfırın altında 30'a kadar düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankasının ortaklaşa verdiği krediler var, bundan faydalandık. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alanda yem depoları yaptık. Padok dediğimiz gezinti alanlarını kurduk. 600 koyun getirdik, şu an bu hayvanlar buraya adapte oldu. Hedefim, Suffolk ırkını Türkiye'de geliştirmek, kendi yöremize de alışkın hale getirmek."

Hamza Uzun, aşılarından hastalığına, tırnaklarının kesilmesine kadar çiftliğindeki koyun ve kuzuların hepsiyle kendisinin ilgilendiğini ifade etti.

Çiftlikte 4 işçi çalıştırdığını belirten Uzun, "Kamera sistemleri kurdum. Böyle bir havayı, böyle bir mera otunu İstanbul'da değil çoğu yerde bulamazdım. Ahır burada, hemen yaylaya çıkıyor koyun, 2 saatte beslenme işini bitiriyor." diye konuştu.

"Koyunculuk konusunda örnek bir tesis"

Tesisi ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de son dönemdeki tanıtımlarla ilçenin değerinin çok daha anlaşılır hale geldiğini söyledi.

Harika bir doğaya ve verimli topraklara sahip olduklarını dile getiren Şahin, "Bunun da fark ediliyor olması bizim için çok önemli. İlçemize dışarıdan bir yığın yatırımcı geliyor. Özellikle son gelen arkadaşımız, yeminli mali müşavir olmasına rağmen bizim yaylada koyunculuk konusunda örnek bir tesis kurdu. Burada yeni nesil koyunlar yetiştirdi. Çok kısa süre içinde belli bir kiloya geliyorlar. Yavrulama sayıları ve hızı daha öncekilerine göre çok farklı. Köylüler de bu konudan çok memnun." dedi.

Osmaneli Belediyesi Veteriner Hekimi Abdullah Tetik de "İstanbullu bir iş adamı hayvancılığı burada yapmak istediğinde yerli bir ırkın buradan doğabileceğini düşündük. O yüzden kendisine tüm desteği vererek hayvanların bu noktaya gelmesinde katkı sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Kaynak: AA