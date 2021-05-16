Malezya Kralı'ndan Filistinliler için dua çağrısı
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Malezya Kralı'ndan Filistinliler için dua çağrısı

Malezya Kralı'ndan Filistinliler için dua çağrısı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, halkına İsrail'in saldırıları karşısında Filistinliler için dua etme çağrısında bulundu.

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, halkına İsrail'in saldırıları karşısında Filistinliler için dua etme çağrısında bulundu.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Sultan Abdullah Şah'ın, İsrail'in Filistinlilere yönelik son saldırılarına ilişkin görüşleri paylaşıldı.

Açıklamada, Sultan Abdullah Şah'ın, Malezya'nın Filistin'e bağımsızlık mücadelesinde tam destek verdiğini vurguladığı belirtilerek, "Majesteleri Kral, İsrail ordusunun ramazanın son günlerinden bu yana İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesinde yaptığı saldırıları çirkin ve insanlık dışı bulmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Sultan Abdullah Şah'ın Malezya, Endonezya ve Brunei hükümetlerinin bir araya gelerek İsrail'i kınayan açıklama yapmasını desteklediği kaydedilen açıklamada, "Majesteleri Kral, ırkı ve inancı ne olursa olsun bütün Malezyalıları, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilerin korunması için kendi inançları uyarınca dua etmeye çağırmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada Sultan Abdullah Şah'ın Malezyalı Müslümanlara, yarın akşam namazı sonrası Filistin için hacet namazı kılma çağrısı yaptığı da bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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