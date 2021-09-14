Malatyaspor'un eski futbolcusu Boutaib, maç oynanırken tribüne çıkıp seyirciyle kavga etti - Haberler Spor
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Malatyaspor'un eski futbolcusu Boutaib, maç oynanırken tribüne çıkıp seyirciyle kavga etti

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Fransa'da Le Havre - Toulouse karşılaşmasında çok ilginç bir olay yaşandı. Oyundan çıkarken kendisine tribünden sitem eden taraftarın yanına giden Boutaib, tahrikler sonrası taraftarla itişmeye başladı. Futbolcuların ve seyircilerin araya girmesiyle fiziksel boyuta taşınmadan olay kapandı. Boutaib, kırmızı kart gördü.

Spor Arena'nın aktardığı haber de göre; Malatyaspor'un eski futbolcusu Boutaib, kendisine tepki gösteren seyirciyle gırtlak gırtlağa geldi.

1-0 konuk takımın üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında net bir gol fırsatından yararlanamayan oyuncu tribünlerin tepkisini çekti.

Malatyaspor'un eski futbolcusu Boutaib, maç oynanırken tribüne çıkıp seyirciyle kavga etti

KAFA KAFAYA

Müsait durumda buluştuğu topu zayıf bir vuruşla kaleciye nişanlayan Boutaib, Paul Le Guen tarafından kenara alındı. Sahanın uzak tarafından oyun alanı dışına çıkan oyuncu tribünde bir taraftarla göz göze geldi. Taraftarın üzerine yürüyen ve kafa kafaya gelen Boutaib, fiziki müdahalede bulundu. Bu hareketin ardından kırmızı kart gördü.

Malatyaspor'un eski futbolcusu Boutaib, maç oynanırken tribüne çıkıp seyirciyle kavga etti

Malatyaspor'un eski futbolcusu Boutaib, maç oynanırken tribüne çıkıp seyirciyle kavga etti
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Haber: Malatyaspor'un eski futbolcusu Boutaib, maç oynanırken tribüne çıkıp seyirciyle kavga etti - Haberler Spor
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