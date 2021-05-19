Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Burak Cansız (xx), Cemil Tunç (xx)BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Ufuk (xx), Saruhan (xx), Berke (xxx) (Dk. 90+2 Hasan), Osman (xxx), Oğuz (xxx), Yusuf Can (xxx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Burak Cansız (xx), Cemil Tunç (xx)

BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Ufuk (xx), Saruhan (xx), Berke (xxx) (Dk. 90+2 Hasan), Osman (xxx), Oğuz (xxx), Yusuf Can (xxx) (Dk. 76 Enes x), Gökhan (xxx), Alper (xx), Ahmet (xx), Tunç (xxx)MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: İsmail (xx) - Emre (x), Akın (xx), Gökhan (xx), Ayhan (x) (Dk. 69 Anıl x), Deniz (x) (Dk. 68 Uğurcan x), Erçin (x), İlker (xx), Erhan (xx), Mücahit (x), Halil (xx)KIRMIZI KART: Dk. 87 Mücahit (Yeşilyurt Bld)SARI KARTLAR: Uğur Balcıoğlu (t.d.), Yusuf Can, Kıvanç (Bucaspor 1928) - Ayhan, Mücahit, Akın (Yeşilyurt Bld)

TFF 3'üncü Lig Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928 adını finale yazdırdı. İlk maçta rakibini 2-1 yenerek avantajı cebine koyan sarı-lacivertliler 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı.30'uncu dakikada soldan Ahmet'in yerden ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Berke gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan oyun alanını terk etti.45'inci dakikada Bucaspor 1928 mutlak golü kaçırdı. Hızlı gelişen atakta Berke'nin ortaladığı topa altı pas üzerinde Tunç bomboş durumda dokunamadı.48'inci dakikada Yeşilyurt Belediyespor'da Akın'ın kullandığı frikikte top az farkla üstten auta çıktı.56'ncı dakikada Yeşilyur Belediyesporlu Emre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan direğin dibinden oyun alanını terk etti.64'üncü dakikada Oğuz'un ara pasında Tunç kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tunç'un sol çaprazdan çektiği şutta Bucaspor 1928 sonuç alamadı.

72'nci dakikada Oğuz'un ortasında topu iyi kontrol eden Tunç'un şutunu kaleci İsmail çıkardı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bucaspor 1928 finale yükseldi.


- İzmir
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0 - Haberler Spor
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