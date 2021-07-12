Malatya ve Çorum'daki esnaf ve KOBİ'lere destek
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Malatya ve Çorum'daki esnaf ve KOBİ'lere destek

Malatya ve Çorum'daki esnaf ve KOBİ'lere destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin değerli fintech ve faktoring şirketlerinden Tam Finans, temmuz ayından itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla yaygın şubeleşme stratejisini kaldığı yerden devam ettirerek Çorum ve Malatya'da yeni şube açtığını duyurdu.

Türkiye'nin değerli fintech ve faktoring şirketlerinden Tam Finans, temmuz ayından itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla yaygın şubeleşme stratejisini kaldığı yerden devam ettirerek Çorum ve Malatya'da yeni şube açtığını duyurdu. Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, "Amacımız ticaretin güçlenerek devam etmesine katkıda bulunduğumuz gibi, bölge halkına da istihdam sağlamak" dedi.

Bir yılı aşkın süredir pandemiye karşı verilen mücadele, pek çok esnaf ve KOBİ'nin yara almasına, iş fikrini hayata geçirmek isteyen kimi girişimcilerin de planlarına ara vermesine neden oldu. Kademeli normalleşmenin devam etmesiyle, tıpkı sosyal yaşam gibi ticari hayatın da eski düzenine döneceğine dair sinyaller güçlenirken faktoring şirketlerinden de yeni adımlar geldi. Türkiye'nin önde gelen fintech ve faktoring şirketlerinden Tam Finans, yaygın şubeleşme stratejisi kapsamında Malatya ve Çorum'da yeni şube açtığını, böylece 26 ilde toplam 39 şubeye ulaştığını duyurdu. Şirketten edinilen bilgilere göre, Malatya ve Çorum'un yanı sıra, çevre illerde de esnaf ve KOBİ'lere daha fazla dokunulması, acil nakit ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

ŞİRKETLERİN KURULUŞ SERMAYELERİ AZALIYOR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, "Tam Finans olarak, Türkiye ekonomisine, KOBİ'lerimize ve esnafımıza güvenimiz tam. Ülkemizde, ticaretin ve iş dünyasının her koşulda hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Nitekim TOBB verileri, yılın ilk 5 ayında kapanan şirketler olduğu gibi, 45 bin 212 yeni şirketin de kurulduğunu gösteriyor. Ancak şirketlerin kuruluş sermayelerinin azaldığı da yadsınamaz bir gerçek. Bu durum bize hız kesmeden yatırımlarımızı yapma, farklı illerde şubeleşerek ticaretin devam etmesi için gerekli finansal desteği sağlama ve elbette insan kaynağını büyütme noktasında sağlam bir zemin yaratıyor. Amacımız şubelerimizle ticaretin güçlenerek devam etmesine katkıda bulunduğumuz gibi bölge halkına da istihdam sağlamak" dedi.

ESNAFA VE KOBİ'LERE CAN SUYU OLMAYI AMAÇLIYORUZ

Tam Finans Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise başarılarının arkasında çok motive ve mutlu çalışan bir saha ekibi olduğuna dikkat çekerek, "Tam Finans'ın büyüme başarısının en önemli etkenleri arasında, müşterisinin her koşulda tam zamanında tam yanında olan, işini doğru yapan, hızlı çözüm üreten ve severek çalışan bir saha ekibinin olması yer alıyor. Yaygın şube ağımızla her bölgedeki esnaf ve KOBİ'ye erişiyor, nakit ve finansman desteği sağlayarak onlara can suyu olmayı amaçlıyoruz. Malatya ve Çorum illerimizde açtığımız şubelerle bugün 26 farklı ilde toplam 39 şubeye ve 650 çalışana ulaştık. Yalnızca şubelerimizin yer aldığı illerde değil, çevre illerin esnaf, KOBİ ve girişimcilerine de nakit ihtiyaçlarında destek olmak temel gayemiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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