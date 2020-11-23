Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: