Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

23.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:24
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 4 Nolu organik kuru kayısının kilogramı 46,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 Nolu organik kuru kayısı Kg46,79 46,79
Gün kurusu Kg25,0030,11
Organik kuru kayısı Kg36,5036,50
2 No'lu natürel kuru kayısı Kg32,0032,00
Kuru kayısı Kg13,7623,00
Jumbo natürel kuru kayısı Kg 30,0030,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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