Malatya Müttehitler Derneği'nde bayrak değişimi
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Malatya Müttehitler Derneği'nde bayrak değişimi

02.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:45
Malatya Müttehitler Derneği'nde bayrak değişimi

Malatya İnşaat Müttehitleri Derneği'nde (MİMDER) Başlan Mustafa Duyar'ın istifasının ardından göreve Mehmet Bülbüloğlu getirildi.

Malatya İnşaat Müttehitleri Derneği'nde (MİMDER) Başlan Mustafa Duyar'ın istifasının ardından göreve Mehmet Bülbüloğlu getirildi.

MİM-DER Başkanı Mustafa Duyar'ın iş yoğunluğu gerekçesiyle istifa etmesinin ardından toplanan yönetim kurulunun kararı ile başkanlığa genç işadamı Mehmet Bülbüloğlu getirildi. Yaşanan görev değişimi sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Bülbüloğlu, "Başkanlığa, yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği yeni genel kurul yapılana kadar ben devam edeceğim. Genel kurul kararı almıştık ancak İç İşleri Bakanlığının kararıyla pandemiden dolayı seçim ertelendi. Ne zaman izin alırsak olağan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

İzmir'de yaşanan 6,6'lık depreme de değinen Başkan Bülbüloğlu, "Türkiye bir deprem ülkesi, ülke genelinde 6,5 milyona yakın riskli yapı mevcut. Bu deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gündeme getirdi" ifadelerine yer verdi.

Bu konuda müttehitlere çok büyük görevler düştüğünün de altını çizen Bülbüloğlu, "Kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binaların, yenilenerek, depreme deprem yönetmeliğine uygun binalara dönüştürülmesi vatandaşımızın sağlığı açısından gerekmektedir. İnşallah bu noktada devletimiz gerekli adımları atacaktır. Daha hızlı bir dönüşüm Malatya ve Türkiye için gerekmektedir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Malatya genelinde riskli yapının çok fazla olduğunu da vurgulayan Bülbüloğlu, "Malatya olarak biz de yakın zamanda bizde bir deprem yaşadık. Deprem sonrası yıkılması gereken orta ve ağır hasarlı binalar var. Bunların dönüştürülmesi gerekiyor. Bu noktada, bizler üzerimize düşen görevi üstlenmek isteriz. Tabi bu noktada denetim olarak derneğimiz bu sorumluluğu üstlenmek istiyor" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Müttehitler Derneği'nde bayrak değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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