Malatya kayısısından 500 milyon Dolar gelir beklentisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya kayısısından 500 milyon Dolar gelir beklentisi

Malatya kayısısından 500 milyon Dolar gelir beklentisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, kuru kayısıdan bu sene kilosunun 5 Dolar'dan satılarak 500 milyon Dolar gelir tahmin ettiklerini açıkladı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, kuru kayısıdan bu sene kilosunun 5 Dolar'dan satılarak 500 milyon Dolar gelir tahmin ettiklerini açıkladı.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da yaş kayısı hasadı bazı ilçelerde devam ediyor. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Malatya Kayısısı"nın coğrafi işaret (menşe adı) olarak "Gaziantep Baklavası" ve "Aydın İnciri"nden sonra AB'de tescil edilen üçüncü ürün olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatarak altın meyveden bu yıl 500 milyon Dolar'a yakın gelir beklendiğini söyledi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Geçtiğimiz iki yıl pandemiden dolayı kayısı yarışması yapılmadı. Bu sene itibariyle kayısı yarışmasını yine düzenledik. Kayısı yarışması Malatya için çok önemli. Dünya'da kuru kayısıda birinci olan kayısımız, kayısı yarışmamızın geçen yıl yapılamaması nedeniyle biraz buruktu. Kayısı yarışmasını ortaklaşa tertip ettiğimiz Malatya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Özellikle tarımsal anlamda Büyükşehir Belediyemizle birçok projeyi ortak yürütmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de ekonomik verim alınamayan kayısı bahçelerinin dönüşüm projesidir. Çiftçimiz son yıllarda kayısı fiyatlarından kısmen memnunlar. Ben ümit ediyorum ki ihracatçıların da bağlı olduğu Ticaret Borsası'nda 2015 yılının kayısı fiyat rekoru bu yıl da kırılır. 2015 döneminde kayısının ortalama ihracat fiyatı 4.60 Dolar olarak gerçekleşti. Bu sene inşallah 5 Dolar rekorunu bekliyoruz. 100 bin tonla 500 milyon dolar gelirle çıtayı biraz daha yükseltiriz ümidindeyim" dedi.

Dünyada en fazla Türkiye'de, Türkiye'de en fazla kayısı üretilen Malatya'da 50 bin civarındaki aile kayısıdan geçimini sağlıyor. Kuru kayısı üretiminin de yüzde 85'ini sağlayan Malatya'da 8 milyon civarında kayısı ağacı bulunuyor. Malatya kayısısı sebebiyle yılda ortalama 250-350 milyon dolar arasında Türkiye'ye döviz girdisi sağlanıyor. - MALATYA

Malatya kayısısından 500 milyon Dolar gelir beklentisi
Malatya kayısısından 500 milyon Dolar gelir beklentisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mehmet Özhaseki Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya kayısısından 500 milyon Dolar gelir beklentisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 11:52:12. #1.14#

title