Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı
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Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı

Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

MALATYA'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı.

MALATYA'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı. Arslantepe Höyüğü alanındaki yarışmada kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 24'üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışları 'Arslantepe UNESCO Yolunda' adı altında düzenlendi. Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kalıcı Miraslar Listesi'ne aday gösterilen Arslantepe Höyüğü'nde başlayan yarışma 5 kilometrelik parkurla fuar alanında son buldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Büyükşehir Belediye Binası alanında yapılan törenle verildi.

DERECEYE GİRENLER1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışları'nda dereceye giren isimler şöyle: Kadınlar Her Yaş Grubu: 1. Fatma Demir (Malatya)2. Kumsal Ulu (Malatya)3. Nisanur Kodaman (Malatya)15-18 Yaş Erkekler 1. Muhammet Yasin Bozdemir (Erzurum)2. Cuma Emirhan Bolat (Kahramanmaraş)3. Teoman Timuçin (Kahramanmaraş)19-29 Yaş Erkekler1. Sefa Temel (Milli Sporcu - Malatya)2. Abdulrahim İnal (Milli Sporcu - Manisa)3. Veysel Gülmez (Kahramanmaraş)30-40 Yaş Erkekler1. Bayram Eroğlu (Milli Sporcu - Kahramanmaraş)2. Mehmet Can Balcı (İzmir)3. Mesut Sancar (Malatya)40 Yaş ve Üzeri Erkekler1. Koray Dicleli (Ankara)2. Birol Yıldız (Eskişehir)3. Hüseyin Fidanel (Malatya)

Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı
Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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