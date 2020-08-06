Malatya İdmanyurdu şampiyonluk parolasıyla transfere başladı 2020-2021 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu transfer çalışmalarına şampiyonluk parolasıyla başladı.

2020-2021 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu transfer çalışmalarına şampiyonluk parolasıyla başladı.

Kulüp Başkanı Teoman Mutlu yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Teoman Mutlu Kulüp medya organına yaptığı açıklamada, "Son üç yılda kulübün yaşadığı şampiyonluklar ve tesisleşme hamleleri sonrasında bu şehrin artık profesyonel bir takıma ihtiyacı olduğu kanaati oluşmuştur. Teknik Direktörümüz İsmail Tekin Nezaretinde yeni dönem hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Yoğun geçen 3 yılın sonunda her anlamda hazır olan takımımızın artık şampiyonluk yolunda adımlar atılması yönünde ekibimiz ile bir yol haritası çizdik. Umarım bu yolun sonu şampiyonluk olacaktır" dedi.

Öte yandan iç transferi birkaç güne netleştireceklerini kaydeden Mutlu, şunları söyledi: "Geçen yıl bu günlerin hazırlığı adına genç ve yetenekli birçok futbolcuyu bir araya getirdik. Hocamızın raporu doğrultusunda bu günden itibaren dış transfer çalışmalarına start verilmiştir. Hedefimiz camiamızın adını üst liglere taşımak olacaktır. Bu yönde ekibime sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA