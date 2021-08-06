Malatya'dan temmuzda 10 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
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Malatya'dan temmuzda 10 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Malatya'dan temmuzda 10 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya'dan temmuzda 2 bin 797 ton kuru kayısı karşılığında 10 milyon 95 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Malatya'dan temmuzda 2 bin 797 ton kuru kayısı karşılığında 10 milyon 95 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, temmuzda kuru kayısı ihracatında düşüş yaşandığını belirtti.

Temmuz ihracatında kısmi bir azalma olduğunu ve bunun farklı nedenlerden kaynaklandığını dile getiren Özcan şöyle konuştu:

"Bu yıl ki temmuz ayı ihracatında bir yavaşlama söz konusu, bunun sebebi ise 2020 yılı ürünümüz artık bitmek üzereydi. Bu yılın hasadını beklemek zorundaydık. Temmuz ayında Malatya'dan 2 bin 797 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 10 milyon 95 bin dolar gelir eldi ettik. Geçen yıla baktığımızda ihracatımızda bir düşüş olsa bile gelir olarak geçen yılın gelirine paralel olarak yolumuza devam ettik. Rutin ihracatımız devam ediyor, inşallah ağustos ayında 10 bin tonun üzerinde ihracat bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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