Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya - Elazığ kara yolu Bağlıca mevkisinde R.A. yönetimindeki 44 ABR 443 plakalı otomobil ile S.Y. yönetimindeki çapa motoru çarpıştı. Kaza yapan araçlara, İ.D. yönetimindeki 06 AEM 814 plakalı pikap da çarptı.

Kazada ağır yaralanan çapa motoru sürücüsü S.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA