Malatya'da Toplu Açılış Töreni

08.09.2019 19:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bize yan bakanlara biz de gereğini yapıyoruz. Tarihe ve milletimize söz verdiğimiz şekilde 2023 yılında bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha düne kadar hayal olarak görülen nice başarıyı bugün nasıl bilfiil yaşıyorsak, 2023 hedeflerimize de aynı şekilde mutlaka ulaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin artık zırhlı taşıyıcıları, tankları, topları olduğunu belirten Erdoğan, "Bunları kendimiz üretiyoruz. Bütün bunlarla beraber artık bize yan bakanlara biz de gereğini yapıyoruz. Tarihe ve milletimize söz verdiğimiz şekilde 2023 yılında bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha düne kadar hayal olarak görülen nice başarıyı bugün nasıl bilfiil yaşıyorsak, 2023 hedeflerimize de aynı şekilde mutlaka ulaşacağız. Bütün kalbimizle inanıyoruz ki Allah'ın yardımı bizimle beraberdir, bütün kalbimizle inanıyoruz ki milletimizin desteği bizimle beraberdir. İşte Malatya açık net kendini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin beka düzeyindeki meseleleriyle ilgilenirken şehirlerin ve ülkenin temel hizmet alanlarıyla ilgili yatırımlarını da ihmal etmediklerini dile getiren Erdoğan, geriye dönüp bakıldığında Türkiye'yi demokratik ve ekonomik olarak çökertme çabalarına en güzel çabaları reformlarla, eserlerle verdiklerini söyledi.

"Özellikle 2013 sonrasında onlar ne kadar üzerimize geldiyse biz de o derece büyük eserlerle karşılık verdik" ifadesini kullanan Erdoğan, "Mesela dünya çapında bir proje olan denizin altından Marmaray'ı yaptık, yine denizin altından Avrasya'yı yaptık, Boğaza 3. köprüyü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Yetmedi İstanbul'u İzmir'e bağladık, 426 kilometre, 8 saatlik yolu 3,5 saate indirdik. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. 'İş bilenin, kılıç kuşananın.' böyle yürüdük." dedi.

"Yapılacak çok şey var"

Erdoğan, Ankara-İstanbul hızlı trenini 2014'te hizmete açtıklarını, Adıyaman, Kars, Bingöl, Şırnak, Kastamonu, Antalya-Gazi Paşa, Konya, Balıkesir, Mardin, Adnan Menderes İç Hatlar, Ağrı, Ordu-Giresun, Hakkari, Diyarbakır, Van Çanakkale, Sinop, Kahramanmaraş, Muş ve son olarak dünyanın en büyüğü sayılacak olan İstanbul Havalimanı'nı da yaptıklarını dile getirdi.

Türksat 4-A ve 4-B uydularını bu dönemde uzaya gönderdiklerini aktaran Erdoğan, Konak Tüneli, Nissibi Köprüsü, Ağın Köprüsü'nü 2015 yılında hizmete sunduklarını hatırlattı.

Kara yolu ulaşımında devrim olan Erkenek ve Artvin'de Cankurtaran, Ovit ve Sabuncubeli tünellerini tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki benim Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm, Fatma'm hepsi arabasına bindiği zaman huzurlu bir şekilde yolculuğunu yapsın. Bunları hızla devam ettiriyoruz ve daha da devam ettireceğiz çünkü yapılacak çok şey var. Malatya'mızda Şehir Hastanemiz, Eğitim Araştırma Hastanemiz var mı? Peki bizden önce bunların hiçbiri var mıydı? 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Biz sizi seviyoruz, biz sizin dertliniziz. Devleti koy bir kenara sağlık, sağlık sağlık. Bunu yapacağız."

"(Seyir füzesi) Stratejik ortaklarımız vermiyorlardı ama şimdi kendimiz üretiyoruz"

Şehir hastanelerinin Yozgat'tan başlayıp devam ettiğini, Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde bunu yapacaklarını bildiren Erdoğan, sırada inşaatı süren ve iki yıl içinde hizmete açacakları 10 şehir hastanesi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, bütün bunlarla beraber müjdelerin arka arkaya geldiğini vurgulayarak, "Savunma sanayinde bir seyir füzemiz 250 kilometre menzili olan son füzesini biz ürettik. Bize stratejik ortaklarımız bir tane vermiyorlardı ama şimdi bunu kendimiz üretiyoruz. Kritik silah sistemlerimiz, yüksek teknoloji, artık bunları üretme konusunda tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

OSB'ler, Teknoparklar, KOBİ'ler gibi en büyük atılımların devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, son 6 yılda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli kaynaklarla üretim konusunda büyük mesafe alındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'nin büyüdüğünü, artık şehirlerin millet bahçeleriyle güzelleştiğini, son bir yıl içinde 13 millet bahçesini hizmete açtıklarını, yıl sonuna kadar 19'unu daha açacaklarını söyledi.

"Bu adımları atarken, ihracatımız yükselirken ülkemizle ilgili yapılan ekonomik değerlendirmelerde hep en zayıf yerimiz olarak gösterilen cari dengemizde de yıllık bazda fazla vermeye başladık." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesele bu. Tüm bunlar teker teker şehirlerimizi de ihmal etmediğimizin en güzel ifadeleri. Gittiğim her şehirde mümkün olduğu kadar toplu açılış töreni yapıyor ve halkımla kucaklaşıyorum. Bugün de Malatya'da böyle bir sevinci sizlerle paylaştık. Malatya'mızın tüm ilçelerinde yapımı tamamlanan toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 20 trilyon lira olan 109 eserin bugün toplu açılışını burada yapıyoruz. Yarın okullar açılıyor. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde anaokulu, ilkokul, orta, lise spor salonu olarak 28 eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerimizdeki devlet hastanelerimizi, sağlık merkezlerimizi, 112 istasyonlarımızı, ek binalarımızı hizmete açıyoruz."

Sivas-Malatya yüksek hızlı tren hattı inşasına gelecek yıl başlanacak

Yazıhan'da 9 bin 230 hektar alana hizmet verecek Boztepe sulaması başta olmak üzere Devlet Su İşlerinin 4 ayrı projesinin de açılışını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, çeşitli kurumların hizmet binalarının, çevre düzenlemelerinin, yol inşaatlarının, üniversitenin çeşitli binalarının açılışlarının da bugün yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesinin katı atıkları elektrik enerjisine çeviren 117 milyon liralık çok sayıda alt yapı ve üst yapı işini tamamladığını, bunları da hizmete açtıklarını anlattı.

Yeşilyurt, Battalgazi Yazıhan belediyelerinin tamamladığı çok sayıda projenin açılışını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektöründe devlet destekli 29 ayrı özel sektör yatırımının da bugün resmen hizmete alınacağını söyledi.

Erdoğan, bütün bu yatırımların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, bu eserlerin şehre kazandırılmasında emeği geçen kurumları, belediyeleri, özel sektör kuruluşları tebrik etti.

Malatya'ya yeni eserler kazandırma çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, bugüne kadar kente 21 katrilyon yatırım yaptıklarını belirtti.

Yeni yatırımlarla beraber yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, Sivas-Malatya yüksek hızlı tren hattının, şehri ülkenin tüm hızlı tren hatlarına bağlayacak önemli bir proje olduğunu ifade etti. Erdoğan, Sivas tarafından gelecek bu hatın, Elazığ'a, Diyarbakır'a kadar devam edeceğini dile getirerek, "Şu anda proje çalışmaları sürüyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl inşasına başlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 424 kilometreye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuzey çevre yolunun da inşası başladı. Bu projeyi de söz verdiğimiz şekilde tamamlamakta kararlıyız. Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli bağlantı yolları büyük ölçüde bitti, eksikler tamamlanınca yakında hepsini de birlikte açacağız.

Eski stadın yerini millet bahçesine dönüştürüyoruz, ihalesi yapıldı, inşası yakında başlayacak. Ülkemizin önemli tarım merkezlerinden olan Malatya'da şeker pancarı üreticilerimize verdiğimiz ve memnuniyetle karşılandığını gördüğüm ton başına 300 liralık fiyatı bir kez daha burada tekrarlamak istiyorum. Bu fiyatın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz milletimize hizmet için çalışmaya devam ederken birileri de devraldıkları belediyenin alt yapı, üst yapı ve sosyal destek hizmetlerinde kullandığı araçlarını israf diye sergiliyor."

"PKK üstleniyor bütün o ormanların yakılmasını"

Erdoğan, Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan annelerin, HDP il teşkilatının önünde çocuklarını beklediklerine işaret ederek, "Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP, siz 14, 15, 16 yaşındaki bu çocukları kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz, öğretmenlerimizi kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz, uzman askerlerimizi, çavuşlarımızı kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz? Siz insanlıktan nasibinizi almadınız. Şu anda daha önceleri Cumartesi Anneleri için Galatasaray Lisesinin önünde gelip gösteri yapan sanatçılar nerdesiniz?" diye konuştu.

Diyarbakır'a giden sanatçıların bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlara şahsım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Köşe yazarları da var, onlar yalnız değiller." ifadesine yer verdi.

Bu yaz ülkenin değişik yerlerinde ormanların yakıldığına dikkati çeken Erdoğan, "PKK, 'Biz yaktık' dedi. İstanbul'da 12 ağacın yeri değiştirildi diye kıyametler koparanlar nerdesiniz, niye sesiniz çıkmıyor? PKK üstleniyor bütün o ormanların yakılmasını. Niye konuşmuyorsunuz? Bunlar da sanatçı. Bunlar sanatçı değil sanatçı müsveddesi. Çünkü dürüst değiller. Bunlar ikiyüzlü. Dürüst olsalar kalkar derler ki 'Bu canım canım ormanlarımızı yakanları biz de yakarız.' demeleri lazım. Fatih ne diyor? 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum.' diyor. Biz buradan geliyoruz." sözlerine yer verdi.

"Onları ağlatanlara yazıklar olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından toplu açılışa geçildi. Erdoğan, alandaki kadınları işaret ederek, "Burada da anneler var, burada da kadınlarımız var ama bu annelerimizde merhamet var, bu annelerimizde şefkat var. Ama maalesef Kandil'dekiler kan kusuyor ve Diyarbakır HDP'nin önündeki anneler ağlıyor. Onları ağlatanlara yazıklar olsun." dedi.

Erdoğan, daha sonra tüm eserlerin Malatya'ya hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle toplu açılışı gerçekleştirdi.

Toplu açılış töreninin yapıldığı alanda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Anadolu'yu anaayurt yapan destan şehri Malatya'ya hoş geldiniz", "Yol aynı, yoldaş aynı, Malatya aynı" ve "Burası Malatya Beydağı gibi arkanda" pankartları dikkati çekti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Mahir Ünal, Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA