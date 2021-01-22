Malatya'da tipi nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Malatya'da tipi nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

22.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:32
Malatya'da tipi nedeniyle 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Malatya'nın rakımı yüksek bölgelerinde tipi nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya'nın rakımı yüksek bölgelerinde tipi nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek kesimlerde tipi nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara 400'ün üzerinde araç ve 800'ün üzerinde personelle devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, yüksek rakımlı bölgelerdeki yerleşim birimlerinin yollarının tipiden dolayı kapanabildiğini belirtti.

Bazı bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini aktaran Mert, "Tipiyle birlikte açmış oluğumuz yollar tekrar kapanmakta. Bu bölgemizi sürekli açık tutmak zorundayız Bürücek yolumuz 8 mahallemizi birbirine bağlamaktadır. Kırsal mahallelerimizdeki ekiplerimiz burada sabit kalmaktalar. Sabit ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekiplerimiz fedakarca çalışmalarını sürdürmekte." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tipiden dolayı tekrar kapanan yollar haricinde kentte kapalı yol bulunmadığı, Darende'de 2, Pütürge'de 3 yerleşim birimi olmak üzere toplam 5 yerleşkenin yolunun tipi nedeniyle kapandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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