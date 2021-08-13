Malatya'da tarımsal ve hayvansal ekonomi konusu masaya yatırıldı

Malatya Ticaret Borsası'nda Milletvekili Hakan Kahtalı'nın katılımıyla tarımsal ve hayvansal ekonomi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası'nda Milletvekili Hakan Kahtalı'nın katılımıyla tarımsal ve hayvansal ekonomi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası'nda (MTB) toplantı salonunda tarımsal ve hayvansal ekonomi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MTB Başkanı Ramazan Özcan'ın ve oda üyeleri katıldı. Üyelerin sorunlarını dinleyen Milletvekili Hakan Kahtalı ve Başkan Özcan basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

MTB Başkanı Özcan, Malatya'nın geçtiğimiz yıl kuru kayısıdan 291 milyon Dolar gelir elde ettiğini ifade ederek "Hasat sona erdi, şimdi kuru kayısı ihracıtımıza başladık. Ağustos'un biri itibariyle yeni sezon diye adlandırıdığımız döneme başlangıç yaptık. İlk haftada yaklaşık bin 500 ton kuru kayısı ihracatımızı da gerçekleştirdik. 1 ağustos 2020- 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 87 bin ton kuru kayısı ihracatı yaptık, bunun karşılığında da 291 milyon Dolar gelir elde ettik" dedi.

"TMO'nun Malatya'da silo inşa etmesini rica ediyoruz"

Malatya'da artan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısına doğru orantıda üreticilerin yem ihtiyacının karşılanması için tarım silosu yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Özcan, "Hayvancılık sektöründe de kısmen sıkıntılarımız var. Maliyetlerde ciddi anlamda sıkıntı var. Bunları da aşmaya çalışıyoruz. Hububatta özellikle 2021 yılının kuraklık yılı olarak görüyoruz. Şuanda ülkemiz ciddi orman yangınlarıyla mücadele ediyor ama toprak mahsulleri ofisinin Malatya'da ki arpa satışları konusunda almış olduğu olağan üstü bir kararla Temmuz ayında yine yetiştiricilerimize arpa teslimini gerçekleştirdik. Bu ayda kayıtlar yapıldı, devam ediyor. Bu konuda sizden bir ricamız var. Ben Tarım Bakan yardımcımıza geçen geldiğinde ifade ettim, acilen TMO Malatya'ya silo inşa etmesini rica ediyoruz. Ciddi bir ihtiyaç, Malatya'da yetiştiricilerimizin 40 bin ton arpa ihtiyacı doğuyor. Bununla beraber mısır ihtiyacımız oluyor. Bunları burada üreticimize sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın en önemli yolu da sağlıklı silolarla olacak" dedi.

"Kayısının önemi hükümetimizin yanında çok farklı"

Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, kayısıdan elde edilen gelirin ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirterek "Malatya bazında değerlendirmemek gerekiyor. Malatyamız için çok kıymetli bir para ama ülkeye dövizde sokuyoruz. Biz hiçbir hammadde ithalat ve ihracat yapmadan direk yerli ürünümüzü 115 ülkeye satarak 291 milyon Dolar'da bir katma değer üretiyoruz ülkemize. O yüzden Malatya'da ki bu ürünün kıymeti, önemi bizim yanımızda çok farklı. Hükümetimizin yanında çok farklı" ifadelerini kullandı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin yem ihtiyacını karşılamak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Milletvekili Kahtalı, "Ne kadar destek varsa biz onları sağlamak için hükümet olarak, gayret içerisinde olacağız. Bu güne kadar olduğumuz gibi. Hayvancılık konusunda Malatya artık önemli bir noktada. Malatya'da tahıl ile ilgili bir girişim yapılması gerekiyor. Çok kıymetli üreticilerimiz var. Büyük rakamlarda büyükbaş hayvanları var ve onların da yem ihtiyaçları var. Yem ihtiyaçları piyasa fiyatlarından karşılandığı ürünün maliyeti ihtiyacı artacak. Burada tüketicinin de satın alma gücü düşecek. O yüzden burada tüketicinin de satın alma gücü düşecek. Tüketicinin satın alma gücü düşmesin diye, ürün fiyatları çok fazla yukarıya gitmesin diye yem hammaddesini üreticinin uygun fiyattan alması gerekiyor. İnşallah gayretlerimiz, çabalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı