Malatya'da semt pazarı kuruldu

Malatya'da semt pazarı kuruldu Malatya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında kurulan semt pazarında yoğunluğun geçtiğimiz haftaya göre az olduğu görüldü.

Malatya'da semt pazarı kuruldu

MALATYA - Malatya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında kurulan semt pazarında yoğunluğun geçtiğimiz haftaya göre az olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı pazar yeri genelgesi kapsamında Malatya'da bayramın son gününde semt pazarları açıldı. Battalgazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan semt pazarı'nda da esnaf tezgahının başında yerini aldı. Zabıta ve polis ekipleriyse pazar girişinde ve içerisinde vatandaşları Covid-19 tedbirleri konusunda uyardılar. Semt pazarında geçtiğimiz haftaya kıyasla bu hafta yoğunluğun az olduğu görüldü.

Pazarda satış yapan esnaf da satışların geçtiğimiz haftaya oranla düşük olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ