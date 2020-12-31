Malatya'da asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da asayiş

31.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:30
Malatya'da asayiş

Malatya'da asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturuyla 2 tabanca ele geçirildi, kapkaç şüphelisi yakalandı.

Malatya'da asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturuyla 2 tabanca ele geçirildi, kapkaç şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda toplam 11 şahıstan 2 tabanca, 16 fişek, 1 kesici alet, 37 uyuşturucu hap, 35.89 gr sentetik kannabinoid ve 4,04 gram metamfetamin ele geçirdi.

Müşteki bir şahsın 300 avro parasının kapkaç suretiyle çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera çalışması sonucu şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Gülben Ergen Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Güven Yalçın Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:32:49. #1.14#
title