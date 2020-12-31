Malatya'da asayiş

Malatya'da asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturuyla 2 tabanca ele geçirildi, kapkaç şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda toplam 11 şahıstan 2 tabanca, 16 fişek, 1 kesici alet, 37 uyuşturucu hap, 35.89 gr sentetik kannabinoid ve 4,04 gram metamfetamin ele geçirdi.

Müşteki bir şahsın 300 avro parasının kapkaç suretiyle çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera çalışması sonucu şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine