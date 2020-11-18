Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
18.11.2020 02:10 | Son Güncelleme: 18.11.2020 02:24
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD saat 01.34'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.
Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı