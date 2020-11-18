Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

18.11.2020 02:10 | Son Güncelleme: 18.11.2020 02:24

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD saat 01.34'te meydana gelen depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.

Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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