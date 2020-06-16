Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kadiruşağı yolunu asfaltlıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt İlçesine bağlı Kadiruşağı Mahalle yolunda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt İlçesine bağlı Kadiruşağı Mahalle yolunda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Kadiruşağı Mahallesinin 5 kilometre uzunluğundaki yolu zor arazi şartlarına sahip, sarp kayalıklardan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 5 metre genişliğindeki mevcut yol 11 metre genişliğine çıkarılarak viraj düzeltmeleri ve kör noktalarda ortadan kaldırıldı.

Asfalt çalışmalarının yapıldığı Kadiruşağı'na ziyarette bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Geziye Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Baki Aslan ile Büyükşehir Belediye yöneticileri de eşlik etti.

Kadiruşağı'nda, Büyükşehir Belediyesinin zor ve zahmetli bir yol çalışması yaptığını belirten Muhtar Baki Aslan, "Bu yolun yapımı için çok çalışıp iyi emek verdiler. 1960 yılından beri yolumuz çok dardı. Toz ve topraktan geçilmiyordu. Zor arazi şartlarında ilk olarak genişletme çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan döneminde de asfaltı dökülüyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kadiruşağı mahalle yolunun, 25 kilometre uzunluğundaki İkizce, Seyituşağı, Atalar, Çat, Yalınkaya grup yoluyla birleştiğini hatırlatan Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert de, "Bu anlamda baktığımızda yolumuz uzun ve büyük bir yol, 25 kilometrelik grup yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Kadiruşağı'nda çalışmalarımız devam ediyor. Alternatif yol olarak kabul ediyoruz. Şuanda standartlara uygun hale geldi" şeklinde konuştu.

77 şantiyede çalışılıyor

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının Malatya genelinde 77 bölgede şantiyesinin bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ulaşım ve yol sorunlarının çözümü için yoğun bir mesai harcandığını söyledi. Kentin her alanında ayrım yapmadan çalıştıklarını ifade eden Gürkan, "Beylerderesi'nde TEDAŞ'ın bulunduğu yerden İkizce yönüne dönenler bu yolu kullanarak seyahat edebilecekler. 25 kilometrelik grup yolunun tamamını asfaltladık. Asfalt sererken de dikkat ediyoruz. Gerekli altyapı malzemesini serip önce 1. Katı atıyoruz. Sonrasında da ikinci katı sererek standartlara uygun hale getiriyoruz. Sıcak asfalt seriyoruz. Sathi asfalt kaplama çalışmalarına ayrı bir özen gösteriyoruz. Ömürlük olması için çabalıyoruz. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA