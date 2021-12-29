Malatya 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek - Haberler Ekonomi
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Malatya 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek

Malatya 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın, Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 6'ncı bölge desteklerinden faydalanma süresinin uzatıldığını bildiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Taleplerimize olumlu karşılık veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya'mız adına teşekkür ediyorum" dedi.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın, Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 6'ncı bölge desteklerinden faydalanma süresinin uzatıldığını bildiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Taleplerimize olumlu karşılık veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya'mız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'nın da aralarında bulunduğu 24 il Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki organize sanayi bölgesi ( Osb ) veya endüstri bölgelerindeki yatırımlara 6'ncı bölge desteklerinin sağlanması 2021 yılıyla beraber sona erecekti. 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 6'ncı bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

"6'ncı bölge teşvikleri ilimiz için büyük önem arz ediyor"

Uzatılma kararının memnuniyet verici olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, " Osb'lerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sunan Cazibe Merkezleri Programı'nın uzatılması taleplerimizi her platformda dile getirtik. Sanayisi ile büyüyen Malatya'mızın büyüme hızının düşmemesi için bu desteğin önemini her daim vurguladık. Süre uzatımı konusundaki taleplerimiz ve girişimlerimiz olumlu sonuçlanarak 6'ncı bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 6'ncı bölge teşvikleriyle özellikle son yıllarda 1'inci OSB'mizin ek bölgesine yapılan yatırımlar hem ihracat hem de istihdam konusunda yüzümüzü ağartıyor. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana nitelikli firmalara yaptığımız yer tahsisleri ile 3 yılda ek 17 bin istihdamın önünü açtık. 6'ncı bölge teşvikleri ilimiz için büyük önem arz ediyor. Taleplerimizi olumlu değerlendiren ve sürenin uzatılmasına karar veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

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