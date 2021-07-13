Makana Baku Göztepe için İzmir'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Makana Baku Göztepe için İzmir'e geldi

Makana Baku Göztepe için İzmir'e geldi
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, bir transfere daha imza atmak üzere. Şu ana kadar Altınordu'dan Kahraman, Wacker Innsbruck'tan Şefik ve Gent'ten Arslanagic'le sözleşme imzalayıp, Gil Vicente'den Lourency ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar sol kanat Makana Baku'nun da işini bitirdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, bir transfere daha imza atmak üzere. Şu ana kadar Altınordu'dan Kahraman, Wacker Innsbruck'tan Şefik ve Gent'ten Arslanagic'le sözleşme imzalayıp, Gil Vicente'den Lourency ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar sol kanat Makana Baku'nun da işini bitirdi. Göz-Göz, Almanya'da Holstein Kiel takımının sol kanat oyuncusunu İzmir'e getirdi. Kongo asıllı Alman futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi. Almanya'nın Mainz şehrinde dünyaya gelen 23 yaşındaki futbolcu, Mainz 05 altyapısında futbola başladı. Ülkesinde Gonsenheim, Sonnenhof Grossaspach ve Holstein Kiel'de forma giyen Baku, Polonya'nın Warta Poznan ekibinde kiralık olarak forma giydi. Baku, Almanya U20  ve U21 milli takımlarında da görev yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Petek Dinçöz Melisa Döngel Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Burak Elmas Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Makana Baku Göztepe için İzmir'e geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:01:12. #1.16#

title