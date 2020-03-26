Mahkumlar günlük 20 bin maske üretiyor
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Niğde, Güncel

Mahkumlar günlük 20 bin maske üretiyor

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük 20 bin maske üreterek hastane ve kurumların ihtiyacını karşılıyor.

26.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:54
Mahkumlar günlük 20 bin maske üretiyor

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük 20 bin maske üreterek hastane ve kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları kurumu bünyesinde oluşturulan atölyelerde, tutuklu ve hükümlülere, topluma kazandırılması amacıyla mesleki bilgi ve beceri eğitimleri verildiğini söyledi.

Aynı zamanda hükümlülere vatan ve millet sevgisi, çevre bilinci, hijyen, doğaya ve insana saygı konularında da eğitim verildiğini anlatan Fidanoğlu, bu konularda onların farkındalıklarını artırmaya çalıştıklarını aktardı.

Fidanoğlu, başta temizlik, gıda, mobilya, tekstil, tarım ve hayvancılık gibi 80'e yakın alanda tescilli Alter, Zenbay, Elban, Adeko, Mimderi, Edemoda, Adnora, Adsim, Adven markalarıyla faaliyet gösteren İşyurtları kurumunun, sağlık alanında da ekonomiye katma değer oluşturma yönünde adımlar attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda cerrahi alan dışı maske, tulum, spanç gibi ürünlerin üretimi işyurtları atölyelerimizde yapılmaktadır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül Bey'in bilgisiyle Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Mart'ta kurulan ve 1000 metrekare kapalı alanda üretim faaliyetini gerçekleştiren tekstil atölyemizde, öncelikle hükümlülere iş sağlığı, iş güvenliği, iş yerinde hijyen gibi konularda eğitim verilerek, alanında yetkin ve deneyimli personel önderliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında ve karantina süreçlerinde kullanılan maske üretimine başlandı. Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüsle mücadele seferberliğinde, yoğun olarak ihtiyaç duyulan, piyasaya arzı düşük ve talebi yüksek olan maskenin, piyasa fiyatlarının 3'te 1 oranında düşüğüne kamu hastanelerine sevk edilerek hem salgınla mücadeleye hem de milli ekonomiye katkı sağlanacağı öngörülmektedir. İlk etapta 70 hükümlünün istihdam edildiği atölyemizde günlük 20 bin maske üretiliyor. Daha fazla hükümlü istihdamıyla üretim miktarı artırılarak tıbbi tekstil alanında da taleplerin, yerli ve milli imkanlarla karşılanması yönünde yoğun çaba harcanmaktadır."

Ham madde tedarikinde zorluk çekildiğinden bazı kamu hastaneleri ve Niğde Valiliğiyle görüşmeler yapıldığını ifade eden Fidanoğlu, kuruma sağlanan ham maddelerin işlenerek yarı mamul halinde kurumlara teslim edildiğine dikkati çekti.

Fidanoğlu, ham madde temin eden kurumlara imalat desteği sağlanacağını vurgulayarak, "Ülkemizin tüm kurum, kuruluş ve bireyleriyle dahil olduğu koronavirüsle mücadele seferberliğimizde, Adalet Bakanlığı ve ailesi olarak, Bakanımız Abdulhamit Gül Bey'in öncülüğünde gerek personelimiz gerek hükümlülerimizle, üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda, kaliteden ödün vermeksizin üretim yapmakta, her türlü çaba ve gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Mahkumlar günlük 20 bin maske üretiyor

Kaynak: AA

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Mahkumlar günlük 20 bin maske üretiyor

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