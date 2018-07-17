Mahallelere Parke Taşı Döşeniyor

Tuzluca'da kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Tuzluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Asfalt, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların daha rahat yürüyebilmesi için kaldırım döşeme çalışmalarına da devam ediyor. Kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, yol asfaltlama ve bordür döşeme çalışmaları Yeni Mahalle Süküyolu mevkiinde devam ediyor. - IĞDIR