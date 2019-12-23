Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor

23.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:59

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, ikinci hafta maçları yapıldı.



Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda ikinci hafta da çekişmeli geçti. Minikler Turnuvasını izleyemeye gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, takım oyuncuları, mahalle muhtarları ve takım kaptanlarına turnuvada başarılar diledi. Düzenlenen turnuvada, Yenigün ile Budaklar, Yahyalar ile Güneşler Merkez, Göktepe ile Mithatpaşa, Semerciler ile Rüstemler, Maltepe ile Çukurahmediye ve Alandüzü ile Tepekum mahalleleri karşı karşıya geldi. Yenigün Budaklar'ı 13-0, Göktepe Mithatpaşa'yı 3-1, Rüstemler, Semerciler'i 4-1, Çukurahmediye Maltepe'yi 5-4, Alandüzü Tepekum'u 5-4 yenerken, Yahyalar ile Güneşler Merkez 3-3 berabere kaldı.



Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, turnuvanın ikinci haftasında da minikleri yalnız bırakmadı. Turnuvada mücadele veren oyunculara tek tek başarılar dileyen Başkan Mutlu Işıksu, turnuvada asıl ödülün çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirterek, "Belediyecilik anlayışımız gereği her alanda hizmet etmeyi görev bildiğimiz için sporu da, bu hizmetlerimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Düzenlemiş olduğumuz minikler turnuvası ile hem yavrularımızı spora yönlendirmiş hem de kardeşlik bağlarını güçlendirmiş oluyoruz. Sonuç ne olursa olsun, kaybedeni olmayan bir turnuvamız var. Sakaryaspor'umuzun alt yapısına da katkı sağlayacak ve gelecekte başarılı birer futbolcu olabilecek çocuklarımıza da yol açmış oluyoruz. Bu turnuva ile bir futbolcu şehri olan Sakarya'dan, ülkemiz sporuna katkı sağlayacak çok sayıda sporcu yetişeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza da başarılar diliyoruz" dedi.



Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım büyük bir mücadele sergiliyor. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA