Mahalle maçı kültürü yeniden hayat buldu

06.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:34

Tokat'ta, 42 mahalleden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Mahalle Maçı Tokat 2019" futbol turnuvası final maçları ile sona erdi.



Tokat'ta, Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanması uygun görülen, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mahalle Maçı Tokat 2019" projesi hayata geçti. Spor Tokat projesi kapsamında kapsamda 42 mahalleden takım oluşturularak turnuva düzenlendi. Yaklaşık 1 ay süren turnuvada finale kalan takımlar birincilik için mücadele etti.



Doğukent Mahallesi ile Kaşıkçıbağları Mahallesi arasındaki final müsabakasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Doğukent Mahallesini 4-3 yenen Kaşıkçıbağları Mahallesi, Mahalle Maçı Tokat 2019'un şampiyonu oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya koşan öğrenciler arkadaşları ile birlikte birincilik heyecanını yaşadı. Dereceye giren takımlara kupaları ve ödülleri törenle takdim edildi. Birinci olan takıma hediye çeki takdim eden İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, ilk 4 takımdaki öğrencileri Sivasspor - Fenerbahçe maçına götürecekleri müjdesini verdi. Büyük sevinç yalayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.



Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, turnuvadaki amaçlarını mahalle maçı kültürünün yeninden canlandırılması olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı mahalle kültürünü aşılamak için bu projeyi başlatmıştık, çok ta başarılı oldu. 42 mahalleden takım oluşturuldu, final maçında öğrenciler büyük sevinç yaşadılar. Geleceğin belki yıldızları buradan yetişecek. Bu anlamda bir katkımız olursa ne mutlu bize" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA