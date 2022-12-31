Yalı Çapkını Dizisine Bomba Oyuncu

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisine çok iddialı bir isim konuk oluyor. Ünlü oyuncu rolüyle diziye damga vuracak. İşte haberin detayları...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluştu. Burcu Alptekin'in yönettiği dizinin tüm aileyi birleştiren yılbaşı yemeği büyük ilgi çekti.

Öte yandan diziye çok iddialı ve çok etkili bir oyuncu konuk olacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden yola çıkarak Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer'in yazdığı diziye Mine Tugay konuk olacak.

Başarılı oyuncu dizide Defne rolüne hayat verecek. Defne, Orhan Korhan'ın eski sevgilisidir.