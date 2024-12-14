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Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı

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Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den ayrılma aşamasında olan Wanda Nara, yeni aşkıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü model ve sunucu, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yaptı. Gömleğinin düğmelerini kapatmayan Nara'nın iddialı tarzı ve derin göğüs dekoltesi, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den ayrılma aşamasında olan ve jet hızında yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dillerden düşmeyen Wanda Nara'dan olay kareler geldi. Son paylaşımında gömleğinin düğmelerini açık bırakan Nara'nın derin göğüs dekolteli tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ KAPATMADI

İddialı tarzıyla objektif karşısına geçen Wanda Nara'nın göğüs dekolteli tarzı sosyal medyada gündem yarattı. Gömleğinin düğmelerini kapatmayan Nara'nın iddialı pozlarına hayranları da kayıtsız kalamadı.

Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı

Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı

Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Rezil paylaşımların adı cesur paylaşımlar olmuş yazık

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıslh Erz:

Yeter artık ya yeter.Hergün bu karıyla ilgili hbr yapıyorsunuz.Bize elin Wandasından.

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

gercek yuzunu gorduk hıc esneyıp kasılma izzet

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEgezen:

makyajlı kasa

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Batan sarkık

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Pazarlama stratejisi

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHrn BSK:

Bunu neden paylaşıyorsun admin? Milletin açlıktan nefesi kokuyor, oturuyoruz İcardi, yatıyoruz Wanda

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlpa Gan:

Wanda sıcaksa camları aç

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaysun:

Bence Icardi, bosanip, tekrar Wanda ile evlenir, bu kadına aşık olan bir daha bırakamıyor.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Önden vuruk var kesin acaba arkadan kazaya karışmış olabilirmi expertiz lazım

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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