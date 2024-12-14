Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı

Süper Lig devi Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den ayrılma aşamasında olan ve jet hızında yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dillerden düşmeyen Wanda Nara'dan olay kareler geldi. Son paylaşımında gömleğinin düğmelerini açık bırakan Nara'nın derin göğüs dekolteli tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ KAPATMADI

İddialı tarzıyla objektif karşısına geçen Wanda Nara'nın göğüs dekolteli tarzı sosyal medyada gündem yarattı. Gömleğinin düğmelerini kapatmayan Nara'nın iddialı pozlarına hayranları da kayıtsız kalamadı.