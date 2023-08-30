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ÜNLÜ İSİMLERDEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAYLAŞIMLARI!

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Magazin dünyasının ünlü isimleri, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi.

İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 1

TARKAN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 2KENAN DOĞULU

"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 3

ŞAHAN GÖKBAKAR

"30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun"

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 4

SİBEL CAN

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 5

MAURO ICARDI

"101. yıl dönümünde Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 6

HANDE ERÇEL

"Yolun yolum, fikrin fikrim. Her zaman Ata'm"

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 7

TÜRKAN ŞORAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle..."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 8

ZAFER ALGÖZ

"'Az zamanda çok büyük işler yaptık' Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 9

FAZIL SAY

"30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun.

Cesur lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, armağanımız olsun "100. Yıl Marşı"

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 10

ALİ SUNAL

Eşi ve kızlarıyla Türk bayrağı önünde poz veren Sunal, paylaşımına "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" notunu düştü.

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 11

DERYA ULUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 12

SEDA SAYAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 13

PINAR ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Ata'm izindeyiz."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 14

YONCA EVCİMİK

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 15

MELİS SEZEN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 16

EMRE ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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