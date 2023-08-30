ÜNLÜ İSİMLERDEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAYLAŞIMLARI!

İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

TARKAN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

KENAN DOĞULU

"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun"

SİBEL CAN

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

MAURO ICARDI

"101. yıl dönümünde Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

HANDE ERÇEL

"Yolun yolum, fikrin fikrim. Her zaman Ata'm"

TÜRKAN ŞORAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle..."

ZAFER ALGÖZ

"'Az zamanda çok büyük işler yaptık' Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun."

FAZIL SAY

"30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun.

Cesur lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, armağanımız olsun "100. Yıl Marşı"

ALİ SUNAL

Eşi ve kızlarıyla Türk bayrağı önünde poz veren Sunal, paylaşımına "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" notunu düştü.

DERYA ULUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

SEDA SAYAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

PINAR ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Ata'm izindeyiz."

YONCA EVCİMİK

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

MELİS SEZEN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

EMRE ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun