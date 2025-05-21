Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte

Ekranların parlayan yıldızlarından Derya Pınar Ak, kalbini futbol dünyasının dikkat çeken ismi Emirhan Topçu'ya kaptırdı. Ünlü oyuncu ile Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı, iki aydır gözlerden uzak bir birliktelik yaşıyor. Çiftin ilişkisinde gizliliğe verdiği önem dikkat çekiyor.

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

Hürriyet'in haberine göre, rol aldığı "Prens" dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan ve "Sıfır Kilometre" filmindeki performansıyla takdir toplayan Derya Pınar Ak, özel hayatında da yeni bir sayfa açtı. Genç oyuncu, kalbini Emirhan Topçu'ya açarken, çiftin ilişkilerini İstanbul'un Anadolu yakasında, daha sakin ve gözden uzak noktalarda sürdürdüğü öğrenildi. Magazin kulislerine sızan bilgilere göre, Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu yaklaşık iki aydır birlikteler. Ancak çift, kameralardan uzak kalabilmek için mekan tercihlerinde oldukça seçici davranıyor.

Şimdilik el ele görüntülenmeyen ikili, sosyal medyada da herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Bu da, çiftin özel hayatlarını tamamen mahrem bir şekilde yürütmeye kararlı olduklarını gösteriyor. Ancak ikilinin yakında birlikte görüntülenmesi ve aşklarını kamuoyuyla paylaşmaları sürpriz olmayacak.