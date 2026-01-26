Haberler

Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, konuk olduğu bir programda yıllar önce sosyal medyada ifşa ettiği Fenerbahçeli eski futbolcu Alper Potuk ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Danla Bilic, Alper Potuk'u özür dilemek için kendi programına çağırdığını belirterek, ''Çok pişmanım. Alper Potuk'tan özür dilemek ve helallik istemek istedim fakat kabul etmedi.'' dedi.

  • Danla Bilic, Alper Potuk'u kendi programına davet ettiğini ancak olumlu yanıt alamadığını açıkladı.
  • Danla Bilic, Alper Potuk'tan özür dilemek ve helallik almak istediğini belirtti.
  • Danla Bilic, futbolculara attığı mesajlar konusunda pişman olduğunu ifade etti.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Burak Aktürk'ün sunduğu Açık Koltuk programına konuk olurken, samimi itiraflarda bulundu. Sosyal medyada henüz tanınmayan, daha sonrasında attığı tweetlerle en çok konuşulan isimlerden biri olan Danla Bilic, yaptığı futbolcu ifşalarına yıllar sonradeğindi.

ALPER POTUK'U PROGRAMA DAVET ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Geçmişte yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyen Danla Bilic, o dönem Fenerbahçe forması giyen ve mesajlarını ifşaladığı Alper Potuk'u kendi programına davet ettiğini ancak bu davete olumlu yanıt alamadığını açıkladı.

'ÖZÜR DİLEMEK VE HELALLİK ALMAK İSTEDİM'

Alper Potuk'tan helallik almak istediğini ifade eden Danla Bilic, 'Futbolculara attığım mesajlar konusunda gerçekten pişmanım. O dönem yaptıklarım bana çok şey kazandırdı ama bugün aynı şeyleri asla yapmazdım. Çok pişmanım. Alper Potuk'tan özür dilemek ve helallik istemek istedim fakat kabul etmedi.' sözlerini sarf etti.

