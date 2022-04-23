Şevval Şahin... CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR İFŞA OLDU!

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz yıl birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı ve ayrıldıklarını açıkladı.

"ARKADAŞ OLARAK KALMAYA KARAR VERDİK"

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şevval Şahin, "Genelde böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım.

Bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum.

Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık.

Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik.

Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir süredir gündemde olmayan Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral ikilisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

'CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI' İDDİASI

İddiaya göre Yiğit Marcus Aral eski sevgilisinin ABD'de kullandığı cep telefonu hattını hack'ledi.

Takvim'in haberine göre; Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in tanıdıklarına son derece çirkin ve hatta cinsel içerikli mesajlar attı.

"MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN"

Bunu öğrenen güzel model ise dün "Amerika hattımdan gelen mesajlara itibar etmeyin.

Telefonum hack'lendi" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

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