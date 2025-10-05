Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran'ın, kendisinden 31 yaş küçük olan oyuncu Nafia Tanrıverdi ile samimi bir pozunun ortaya çıkması sosyal medyayı ikiye böldü. "Yakışır başkanıma" diyenler kadar "Kızı yaşında biriyle mi birlikte?" sorusunu yöneltenlerin sayısının da fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, bu kez saha dışındaki gelişmelerle konuşuluyor. Daha önce birçok ünlü isimle anılan Saran'ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

KENDİSİNDEN 31 YAŞ KÜÇÜK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Saran ve Tanrıverdi bir davette tanıştı. Aralarındaki 31 yaş farkına rağmen kısa sürede samimi bir dostluk kurdukları, ardından bu ilişkinin romantik bir boyut kazandığı iddia edildi.

AYNI MEKANLARDAN PAYLAŞIMLAR

İkilinin aynı mekanlardan yaptıkları paylaşımlar da sosyal medyada dikkat çekti. Bu detaylar, iddiaları güçlendiren unsurlar olarak yorumlandı. İddialara göre Nafia Tanrıverdi, zaman zaman Sadettin Saran'ın yaşadığı eve gidiyor. Bu ziyaretlerin çevrede fark edilmesi, magazin kulislerinde "ilişki resmiyet kazanıyor mu?" sorularını gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Özellikle Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu: "Yakışır başkanıma", "Başkanım fit adam, maşallah" diyenler kadar "Kızı yaşında biriyle mi birlikte?" sorusunu yöneltenlerin de sayıca fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMGk:

Tarikat şeyhi olsa sıkıntı olurdu bunlara her şey serbest

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Kiz 9 yasinda degil

yanıt16
yanıt51
Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

MGK ne saçmalıyorsun? Tarikat nedir? Tarikat Şeyhi helali haramı bilen ve bunu İslâm ümmetine doğru bildiren kişidir. Aynı zamanda davranışları ile örnek kişidir. Şimdi sen burda cahilliğinden dinsizliğinden saçmaladın farkındayım.

yanıt5
yanıt7
Haber YorumlarıJY:

İSLAMDA SIKINTI OLMAZ AYŞE TORUNU YAŞINDAYDI!!!!!!!

yanıt2
yanıt18
Haber YorumlarıMGk:

Hasan Türk 9 yaşında ki çocuk aklına gelebiliyor yuh artık bizde öyle bir ufuk yok çok şükür

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Cok cahilsin Mgk, ismin soy ismin bile yok, Sen tarikat şeyhini normal mi görüyorsun Aslan Parçası, Fetö hangi kulüp mensuplarını kullandı, hatırla??? Milletvekili Hakan Şükür, Arif vs. diyecegim gerisini sen hatirla. Aslan Parçası...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

JY Yaşı uydurma o başka.. Peygamberimiz sadece Hz Haticeden çocuk sahibi olmuştur.. HZ Aişe dahil çocuğu olan başka eşi yok. İslam da nikah başka halvet başka

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Yaw sizene alan razı veren razı ,sizde para olsa 5 tane alırsınız

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Parası olan düdüğü çalar kanka

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
