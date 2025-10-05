Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, bu kez saha dışındaki gelişmelerle konuşuluyor. Daha önce birçok ünlü isimle anılan Saran'ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

KENDİSİNDEN 31 YAŞ KÜÇÜK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Saran ve Tanrıverdi bir davette tanıştı. Aralarındaki 31 yaş farkına rağmen kısa sürede samimi bir dostluk kurdukları, ardından bu ilişkinin romantik bir boyut kazandığı iddia edildi.

AYNI MEKANLARDAN PAYLAŞIMLAR

İkilinin aynı mekanlardan yaptıkları paylaşımlar da sosyal medyada dikkat çekti. Bu detaylar, iddiaları güçlendiren unsurlar olarak yorumlandı. İddialara göre Nafia Tanrıverdi, zaman zaman Sadettin Saran'ın yaşadığı eve gidiyor. Bu ziyaretlerin çevrede fark edilmesi, magazin kulislerinde "ilişki resmiyet kazanıyor mu?" sorularını gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medya adeta yıkıldı. Özellikle Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu: "Yakışır başkanıma", "Başkanım fit adam, maşallah" diyenler kadar "Kızı yaşında biriyle mi birlikte?" sorusunu yöneltenlerin de sayıca fazla olması dikkatlerden kaçmadı.