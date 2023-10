Rocky Filminin Efsane Yıldızı Burt Young Hayatını Kaybetti

Rocky filminin efsane yıldızı Burt Young 83 yaşında hayatını kaybetti. Rocky filminde Rocky Balboa'nın en iyi arkadaşı Paulie Pennino karakterine hayat veren ve bu rolle Oscar'a aday gösterilen aktör 8 Ekim'de Los Angeles'ta hayata veda etti. Ölüm haberini kızı Anne Morea Steingieser, dün New York Times gazetesine verdi. Young'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

New York'un Queens ilçesinde Gerald Tommaso DeLouise olarak doğan oyuncu, kendisine sahne adı olarak Burt Young'ı seçmişti. 1950'lerde ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı ve daha sonra Lee Strasberg'in Actors Studio'sunda eğitim gördü. Oyunculuk kariyeri boyunca hem televizyonda hem de sinemada çok sayıda İtalyan-Amerikalı karakteri canlandırdı. Young'ın hayat verdiği karakterler genelde zor adam tiplemeleri olurdu.

1976 yılında rol aldığı Rocky filminde, başrol oyuncusu Sylvester Stallone'un yakın arkadaşı alkolik kasap Paulie Pennino karakteriyle hafızalara kazındı. Rocky, Paulie'nin çalıştığı et deposundaki karkasları yumruklamayı boks antrenmanının bir parçası haline getirmişti. Burt Young'ın canlandırdığı Paulie Pennino aynı zamanda Rocky Balboa'nın eşi Adrian'ın da ağabeyiydi.

Film, toplamda 10 Oscar adaylığı elde etti ve En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere üç ödül kazandı. Burt Young da Rocky serisinin ilk filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterildi.

Young'ın rol aldığı diğer önemli yapımlar arasında "Chinatown", "The Pope of Greenwich Village" ve "Once Upon a Time in America" yer alıyor. Young ayrıca pek çok dizide de konuk oyuncu olarak rol aldı.

Hayatının ilerleyen dönemlerinde başarılı bir ressam olarak isim yapan Young, dünyanın farklı ülkelerindeki galerilerde resimlerini sergiledi.

Sylvester Stallone, eski rol arkadaşı ve yakın dostu Burt Young için Instagram hesabında "Sevgili dostum" diye başladığı bir mesaj paylaştı. Stallone, "Sen inanılmaz bir adam ve sanatçıydın, ben ve dünya seni çok özleyeceğiz" diye yazdı.

