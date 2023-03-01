Oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan deplasman yasağı getirilen Fenerbahçe'ye destek

Fenerbahçe taraftarına Kayserispor maçı öncesi getirilen deplasman yasağına tepkiler sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kararın kabul edilemez olduğu belirtilirken, Fenerbahçeliliğiyle bilinen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan da gönül verdiği renklere destek geldi. Saracoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıkladı. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganları atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DEN KARARA TEPKİ

Kararın ardından açıklama yapan kulüp, "Takımımızın 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN DESTEK

Fenerbahçeliğiyle bilinen ve daha önce takımın organizasyonlarında yer alan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, kulübün açıklamasını Twitter hesabından yayınlayarak destek oldu. Güzel oyuncunun "Yaşa Fenerbahçe" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.