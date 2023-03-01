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Oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan deplasman yasağı getirilen Fenerbahçe'ye destek

Magazin Haberleri

Fenerbahçe taraftarına Kayserispor maçı öncesi getirilen deplasman yasağına tepkiler sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kararın kabul edilemez olduğu belirtilirken, Fenerbahçeliliğiyle bilinen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan da gönül verdiği renklere destek geldi. Saracoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıkladı. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganları atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DEN KARARA TEPKİ

Kararın ardından açıklama yapan kulüp, "Takımımızın 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN DESTEK

Fenerbahçeliğiyle bilinen ve daha önce takımın organizasyonlarında yer alan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, kulübün açıklamasını Twitter hesabından yayınlayarak destek oldu. Güzel oyuncunun "Yaşa Fenerbahçe" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan deplasman yasağı getirilen Fenerbahçe'ye destek

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Afra Saraçoğlu Fenerbahçe Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (5)

HİLMİ KANBER:

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR BU YASAĞI DELERLER.BİLET ALARAK RAKIP TAKIM TARAFTARI OLARAK STADA GIRERLER BU SEFER ORADAN YINE AYNI EYLEMLERINI YAPARLAR .16 SENE TRABZONSPOR VE RIZESPORUN BUTUN MAÇLARUINDA OZEL GUVENLIK GOREVLISI TRUBUN GUVENLIK AMIRI OLARAK ÇALIŞTIM BU OLAYLARI YAŞADIM

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x girilmez:

hükümet bu kulüplerin vergi borçlarını tahsil edip anadolu kulüplerine yardım etmeli

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Turgay Çakmak:

KİM BU AFRA TAFRA İŞİNİZ GÜCÜNÜZ KAOS YARATMAK AMA SABREDİN AZ KALDI

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