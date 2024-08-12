Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hadise'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise'nin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

OKAN BURUK İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

GERÇEK SEVGİLİSİ BAMBAŞKA ÇIKTI

Gündem olan iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken, Hadise'nin gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Hadise, yabancı bir yönetmenle aşk yaşıyor.