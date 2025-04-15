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Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

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Mehmet Ali Erbil'in, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvikte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Erbil'i "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 10 ay hapis cezası ve bin TL adli para cezası verdi. Kararda, söz konusu cezanın ertelendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik soruşturması kapsamında 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç beraberin fenomenler gözaltına alınmıştı. Ardından Erbil ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmış, 27 Kasım'da ise sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kaldırılmıştı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya Mehmet Ali Erbil katılmadı. Erbil'i avukatının temsil ettiği duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

DAVA ERTELENDİ

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava bugün görüldü. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.

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Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası
Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

bu ülkede 2 dilim baklava canı çekip çaldı die ters kelepçe takılıp 15 yıl hapis verildi. adalet bu işin neresinde

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Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Adam bin TL yi nasıl ödeyeceğini düşünüyordur şu an. çok olmamış mı sahiden.

Yorum Beğen90
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Haber YorumlarıMesut Tuğrul:

kırmızı ışıkta geçmenin cezası bile daha fazla

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Haber YorumlarıMengele:

10 taksit yapar ayda 100 lira öder herhalde fakire yazik oldu

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Adam bin TL yi nasıl ödeyeceğini düşünüyordur şu an. çok olmamış mı sahiden.yazık valla

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHakan Demir:

bu suçların hepsi yasal , ama vatandaş yaparsa yasak , ne garip dünya , bahis bahistir , yasa dışı be yasa içi var Demekki

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Haber YorumlarıErtan:

Güzel ödül ama yakasına madalya takılması unutulmuş!

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıB.Volkan T.:

1000 tl mi? Komik durumu dusurmeyin yargiyi artik, gariban olsaydi simdi 1 milyon ceza kesmistiniz, insalar akceli isler donuyor yargisini kuvvetlendiriyorsunuz maalesef

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Haber Yorumlarıerman genç :

Adalet bu işte,,! Yatacakmış gibi erteleniyor birde..! Müsaitmi değilmiş Pis cıvık herif

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Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

öyle yere neden millipiyaongo idaresi online kumar oyununa izin veriliyor kapatılsın herkesin kendi parası bırakın ne halleri varsa görsün millet

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