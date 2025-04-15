Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik soruşturması kapsamında 11 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç beraberin fenomenler gözaltına alınmıştı. Ardından Erbil ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmış, 27 Kasım'da ise sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kaldırılmıştı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya Mehmet Ali Erbil katılmadı. Erbil'i avukatının temsil ettiği duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

DAVA ERTELENDİ

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava bugün görüldü. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.