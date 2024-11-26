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Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı

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Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan ve İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, yeni karelerle karşımıza çıktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Nara, sosyal medya hesabından makyajlı ve üstsüz fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımlarla eleştirilere cevap veren Nara, gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı bilinen ve Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Wanda Nara'dan yeni kareler geldi.

İZZET ALTINMEŞE'YE BENZETİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Icardi tarafından makyajsız en doğal halleri sosyal medyada yayınlanan hatta İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, eleştirilere yeni fotoğraflarıyla cevap verdi.

HER YERİNİ AÇTI

Sosyal medya hesabından makyajlı üstsüz karelerini yayınlayan Nara, yine gündem oldu. Nara, paylaştığı son fotoğraflar ile yine adından söz ettirmeyi başardı.

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAlp null:

toplumun ahlakını bozuyor gitsede ülkeden kurtulsak

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıBükücü:

Tamam tamam inandık İzzet Altınmeşe değilsin :)))

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıhsn src:

Bu, İzzettin Altınmeşe değil bence

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMuharrem Şahin:

İzzet te soyunsa karşılaştırsak belki ayırt ederiz

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEgezen:

Ben fikrimi değiştirdim İzzet beye hiç benzemiyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Aslında kabahat bunu haber yapan da

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Haber YorumlarıZengin Mutlu:

eskiden bu tür görüntülere ulaşmak için bulvar gazetesi alınırdı şimdi ise herkes istediği an her türlü edepsizliğe ulaşıyor. Toplum yozlaşıyor toplum ahlaksızlaşıyor, internet bulunduğumuz çağın ahlak katili oldu

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

İCARDİ DE KAZIK YEMİŞ.BOYALI BU....EXSPERTİZ ŞART.....

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

İzzettin Bundan haberi var mı

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Haber YorumlarıMustafa Turk:

TOPLUMUN AHLAKİNİ BOZMAKTA USTUNUZE YOK HABERMİ SİMDİ BU

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