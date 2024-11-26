Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan ve İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, yeni karelerle karşımıza çıktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Nara, sosyal medya hesabından makyajlı ve üstsüz fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımlarla eleştirilere cevap veren Nara, gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı bilinen ve Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Wanda Nara'dan yeni kareler geldi.
İZZET ALTINMEŞE'YE BENZETİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Icardi tarafından makyajsız en doğal halleri sosyal medyada yayınlanan hatta İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, eleştirilere yeni fotoğraflarıyla cevap verdi.
HER YERİNİ AÇTI
Sosyal medya hesabından makyajlı üstsüz karelerini yayınlayan Nara, yine gündem oldu. Nara, paylaştığı son fotoğraflar ile yine adından söz ettirmeyi başardı.