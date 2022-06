Kapadokya'da güzellik yarışmasının birincisi Kanadalı model

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki 'Global Model Of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması' sonuçlandı. Yarışmayı, Kanadalı model Angel Bhathal kazandı.

Nevşehir'in Göreme beldesi Perili Ozanlar Vadisi'nde, 'Global Model Of The World and Miss Cappadocia 2022 Güzellik Yarışması' düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen yarışmacıların yer aldığı organizasyonda kostümlerle podyuma çıkanlar, geceye renk kattı. Yarışma direktörü Yuliia Pavlikova, Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Kapadokya bölgesinin böyle muhteşem ortamda seçici kurulumuz 30 finalist arasından en güzel olanı seçerek birincilik tacını takacak" diye konuştu.