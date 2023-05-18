Kanal D Yayın Akışı
Magazin Haberleri
Bugün Kanal D'nin yayın akışında hangi diziler ve yarışma programları yer alıyor? İşte detaylar...
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:30 Kuzey Güney
04:30 Kavak Yelleri
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Veda Mektubu
Kaynak: InterSinema.com / Magazin