İbrahim Tatlıses'i Bodrum'da Kardeşi Ziyaret Etti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i Bodrum'da kardeşi Hüseyin Tatlı ziyaret etti. Hüseyin Tatlı abisini ziyarete eşi ve kızıyla giderken sanatçı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hüseyin Tatlı 'Ailecek abimi ziyaret ettik' notuyla paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu. Son zamanlarda evleneceğini açıklayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tatilini Bodrum'da tek başına geçiriyor.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i Bodrum'da kardeşi Hüseyin Tatlı ziyaret etti. Hüseyin Tatlı abisini ziyarete eşi ve kızıyla giderken sanatçı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hüseyin Tatlı " Ailecek abimi ziyaret ettik" notuyla paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

Son zamanlarda evleneceğini açıklayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tatilini Bodrum'da tek başına geçiriyor.